دون مبررات..رئيس مصلحة الجوازات يوقف التصوير على المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا24

أصدر رئيس مصلحة الجوازات والجنسية العميد جمعة غريبة أوامره بإيقاف منظومة الجوازات بفرع بنغازي لاسباب لم يوضحها بعد أن بدأ الفرع بالعمل بشكل منتظم.

وكان من المفترض أن يتم تصوير نفس العدد اليوم إلا أن المنظومة لم تعمل وبالسؤال اتضح أن غريبة أصدر تعليماته بعدم فتحها لفرع بنغازي رغم تواجد الحالات الاستعجالية من مرضى السرطان وأمراض الكلى من مختلف المناطق ومدن شرق ليبيا تكبدوا عناء السفر لبنغازي.

الجدير بالذكر أنه منذ فترة أصدر رئيس مصلحة الجوازات تعليمات حدد فيها تصوير المنطقة الشرقية وفق جدول معد بشكل يومي خلال الفترة المسائية وتم توزيع الجدول وقبل تنفيذ القرار قام بإلغائه معللًت الأسباب بتطوير النظام.

ورفض غريبة الرد على الاتصالات المتكررة لمعاونه في المنطقة الشرقية العميد حمدي العبيدي لاحتواء الموقف.

وهذه التصرفات سببت احتقان في الشارع العام خصوصا شرق ليبيا متهمين غريبة بعرقلة العمل لأسباب مجهولة وتحدث المرضى للوكالة بأنهم سيتوجهون للجهات المسؤولة لتقديم شكاوى جراء التلاعب بحقهم في الحصول على جواز السفر .

وكانت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب فرع بنغازي أعلنت أمس الإثنين إجرائها لعمليات تصوير الجواز الإلكتروني لنحو 500 مواطن.

وقالت المصلحة، إن عملية التصوير جرت في أجواء مناسبة، موجهة الشكر والتقدير للأعضاء العاملين بالقسم من ضباط وضباط صف وموظفين على أداء مهامهم.

كما وجهت المصلحة، الشكر لكل المواطنين، الذين كانوا في قمة الأخلاق والنظام والتعاون مع أعضاء المصلحة، وفق وصفها.

وجاء هذا العمل بعد استئناف المصلحة لعملها بعد تعليقه احتجاجًا على تعرض ضابط بالفرع للطعن من قبل أحد الخارجين عن القانون، حيث صدرت تعليمات بتوقف التصوير إلى حين إشعار آخر تضامناً مع الرائد خالد العجيلي الذي تعرض للطعن بسكين أثناء يوم تصوير الحالات المستعجلة يوم الإثنين الماضي داخل مقر المصلحة.

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