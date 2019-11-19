حل قسم الشرطة النسائية ببنغازي على خلفية تسريب فيديو لتحقيق جنائي سري

بنغازي-العنوان

أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم الثلاثاء عن حل قسم الشرطة النسائية وإحالة رئيسه وكافة العاملين فيه للتحقيق، وذلك على خلفية تسريب تسجيل لإحدى المتهمات في قضية جنائية جاري التحقيق فيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت المديرية، أن إحدى عضوات قسم الشرطة النسائية قامت بتسريب تسجيل لإحدى المتهمات في قضية جاري التحقيق فيها بمعرفة قسم البحث الجنائي بالمديرية، فيما قد يكون محاولة لمساعدة متهمين للإفلات من العقاب.

وأفادت المديرية، إن الأمر محل تحقيق جنائي موسع لوقوعه في دائرة تجريم إذاعة تحقيق جنائي سري.

وأشارت المديرية، إلى أن القضية التي سُربت معلومات عنها واكتشفتها تحريات قسم البحث الجنائي قضية في منتهى الخطورة وشملت وقائع هزت الرأي العام من قتل وحرابة وسرقات مشددة.

وجرى يوم الإثنين تداول تسجيل مصور على مواقع الإنترنت يظهر فتاة تعترف بانتمائها لتنظيم عصابي ارتكب جريمة قتل ضحيتها سيدة في بنغازي.