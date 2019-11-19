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قيادي في البنيان المرصوص: حكومة الوفاق لم يعد لها وجود وسنعمل على تأسيس حكومة حرب

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

مصراتة-العنوان

قال آمر الاستخبارات العسكرية بقوات البنيان المرصوص المتحالفة مع مجموعات الوفاق المسلحة العميد محمد قنيدي، أنه يسعى مع القادة والمقاتلين في الجبهات ممن التحقوا بثورة 17 فبراير لتكوين حكومة حرب جديدة في وسط وغرب البلاد.

وأوضح قنيدي، عبر مداخلة من مدينة مصراتة على قناة التناصح التابعة للجماعة الليبية المقاتلة التي تبث برامجها من تركيا، بالقول إلى أنه “لا يهمنا من سيعترف بها أو يرفضها”.

وأضاف قنيدي، “إن أغلب الإدارات العسكرية في الوقت الحاضر يرأسها “أزلام” النظام السابق وأن الرئاسي لديه حلقة من النظام السابق تدور حوله”.

وأشار القنيدي إلى أن حكومة الوفاق لم يعد لا وجود، وأضاف، “لابد من حكومة حرب ورجالها جاهزين وعلى مجلس الدولة والنواب العمل على ذلك”.

واعتبر قنيدي، أن هناك يد سوداء داخل المجلس الرئاسي، مشيرًا إلى أن اتفاق الصخيرات انتهى ولم يعد هناك شيء اسمه حكومة الوفاق.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • فات المعاد وانتهى الدرس ياغبى لم يعد امامكم الا الاستسلام التام او الموت الزؤام استسلم تسلم ونضعك فى زفة طرابلس الى السجن بدلا من الانتحار ياحمار فالسجون هى مكانكم المفضل

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  • خوان المصاريت محششين وبعيدين عن الواقع…تسعة اشهر تكفى لميلاد جديد للعاصمة الليبية وكثرة هزيان الخوان وتناحرهم دليل على الهزيمة التى لحقت بهم واستنفاذ كل سبل وقف الانكسارات المليشياوية بعد ان عاشوا فى اوهام كاذبة من قنواتهم المسعورة صورت لهم صورة مقلوبة ولكن الواقع المر لهم فضحهم مع كسر كل خطوطهم الدفاعية بكافة المحاور وفرارهم امام الجيش الوطنى وسوف نجد انضمام جنود كانوا محسوبين على الوفاق للجيش فى للوقت المناسب ويجد الخوان نفسهم فى كمين محكم

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