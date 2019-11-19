عمليات الكرامة تعلن سيطرة القوات المسلحة على الخلاطات بشكل كامل

أعلن المركز الاعلامي لعمليات الكرامة بالمنطقة الغربية عن سيطرة القوات المسلحة بالجيش الوطني الليبي على منطقة شارع الخلاطات جنوب العاصمة طرابلس بشكل كامل.

وقال المركز الاعلامي في بيان مقتضب على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن القوات المسلحة سيطرت على الخلاطات ووصلت الى منطقة الروابش المطلة على منطقة ابوسليم.

وأرتفعت وتيرة القتال والتصعيد والتحشيد بالمحاور بالآونة الاخيرة في عدة محاور بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق وسط سماع لانفجارات قوية ناتجة عن المدفعية الثقيلة.

ودخلت المعارك شهرها الثامن على التوالي في العاصمة طرابلس من اطلاق الجيش الوطني عملية طوفان الكرامة.

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