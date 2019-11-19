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عمليات الكرامة تعلن سيطرة القوات المسلحة على الخلاطات بشكل كامل

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن المركز الاعلامي لعمليات الكرامة بالمنطقة الغربية عن سيطرة القوات المسلحة بالجيش الوطني الليبي على منطقة شارع الخلاطات جنوب العاصمة طرابلس بشكل كامل.

وقال المركز الاعلامي في بيان مقتضب على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن القوات المسلحة سيطرت على الخلاطات ووصلت الى منطقة الروابش المطلة على منطقة ابوسليم.

وأرتفعت وتيرة القتال والتصعيد والتحشيد بالمحاور بالآونة الاخيرة في عدة محاور بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق وسط سماع لانفجارات قوية ناتجة عن المدفعية الثقيلة.

ودخلت المعارك شهرها الثامن على التوالي في العاصمة طرابلس من اطلاق الجيش الوطني عملية طوفان الكرامة.

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  • الوصول لابوسليم يعنى قرب حسم المعركة فانا اعرف كيف اصل سيرا على الاقدام الوصول الى ساحة الشهداء من طرق مختلفة انطلاقا من ابوسليم فلو اردنا المرور على غابة النصر لننطلق من امام مساكن ابوسليم الى سوق ومسجد ابوسليم ونعبر كوبرى فوق مجرى السيول فتجد على يمينك غابة النصر مقر الخيوان غنيوة اما اذا سرنا من بين معهد ابوسليم وشركة الكوكولا سنصل الى حى الاكواخ على طريق المطار حيث احياء مهمة على الساحل قورجى والاندلس والفلاح والتقدم على الساحل الى حى المنصورة فى الطريق الساحلى شرقا لميدان السويحلى فالمدينة القديمة وساحة الشهداء وغربا الى جنزور ..

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