معيتيق يوجه بالانتهاء من حصر النازحين

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء اللجنة العليا للنازحين التي ضمت كل من وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، رئيس لجنة ادارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي، وكيل وزارة التعليم لشؤن الجامعات أيمن القماطي.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن رئيس صندوق التضامن الاجتماعي استعرض خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الاجراءات التي اتخذت لحصر النازحين وإعداد قاعدة بيانات دقيقة.

وأكد معيتيق على ضرورة العمل للانتهاء من مرحلة الحصر النهائي والدخول في المرحلة التالية حسب البرنامج المعد بالخصوص.

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