المعلمون يناقشون في أجدابيا مصير الإضراب

عقد أمس في بلدية أجدابيا اجتماع الملتقى الوطني لنقابات وتنسيقيات المعلمين، تحت شعار “نلتقي لنرتقي من أجل تعليم أفضل”.

وقال النقيب العام لمعلمي ليبيا عبد النبي النف، إنه تم عرض كافة العراقيل التي تواجه المعلمين في ليبيا، وتمت مناقشة مسألة استمرار الاعتصام أو تعليقه بالبلديات التابعة لحكومة الوفاق، وذلك وفقا لاستجابة الحكومة لمطالب المعلمين.

وطالب المجتمعون بفصل التعليم العالي عن العام، وإقالة وزير التعليم بالحكومة المؤقتة، والاستمرار في الإضراب العام في بلديات الحكومة المؤقتة بالكامل لحين تنفيذ المطالب.

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