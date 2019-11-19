تعليم المؤقتة: حكماء البيضاء يؤكدون حفظ حقوق المعلم والطالب

التقى وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز يوم الإثنين بمدينة البيضاء مع مراقب التربية والتعليم البيضاء عطية الدكماك وعدد من موظفي ومدراء المؤسسات التعليمية بالمراقبة، وحكماء عن مدينة البيضاء ورئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي البيضاء.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة أن الاجتماع ناقش أهمية ضمان حقوق ومطالب المعلمين من جهة وحقوق الطلبة في الدراسة من جهة أخرى.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على حفظ حقوق المعلم قانونا والتضامن معه والتشديد على أن الدراسة حق من حقوق الطالب ويجري التمسك به مثل التمسك بحقوق المعلم مع مراعاة الظروف الحالية للدولة.

وشدد المشاركون في الاجتماع على وضع آلية وخطة مدروسة من قبل وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، لكيفية تضمين مستحقات المعلمين وفق القانون رقم 4 لسنة 2018.م ، بالميزانية العامة الدولة.

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