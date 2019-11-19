تواصل الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض الأنفلونزا الموسمية بأوجلة

تستمر لليوم الثاني على التوالي، ببلدية أوجلة، الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض الأنفلونزا الموسمية، بكافة المرافق والوحدات الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية بالبلدية.

وبحسب مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية، مفتاح عاشور، فإن الهدف من هذه الحملة هو تحصين المستهدفين الأكثر عرضة لمرض الأنفلونزا الموسمية، من خلال تقديم جرعات التطعيم لكبار السن، والنساء الحوامل، والمصابين بالأمراض المزمنة، ومقدمي الخدمات الصحية، وقاية لهم من الإصابة بالفيروس.

هذا وتستمر الحملة حتى 28 من الشهر الجاري في مدينة أوجلة، وفي عدد من المدن الليبية بمختلف المراكز الصحية.

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