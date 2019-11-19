ديوان المحاسبة وهيئة الكهرباء يبحثان حل مشاكل الشبكة وطرح الأحمال

بحث رئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه، مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري، الإجراءات التي تم اتخاذها لإمكانية تخفيف طرح الأحمال وحلحلة بعض المشكلات التي تواجه الإنتاج، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر رئاسة الديوان بمدينة البيضاء.

وأوضح الديوان أن عبد ربه استمع لشرح مفصل عن الوضع الحالي للشبكة العامة للكهرباء، وأسباب عدم استيعاب أحمال فصل الشتاء، ما يؤدي إلى طرح الأحمال لساعات طويلة، كما اطلع على المشكلات التي تواجه سير عمل محطتي لملودة وسوسة، حاثا على ضرورة معالجة الأسباب والمشاكل التي تواجه الشبكة العامة للكهرباء، وتذليل كافة المعوقات للتخفيف من معاناة المواطنين.

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