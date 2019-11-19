مشاكل الإمداد الطبي على طاولة الرئاسي

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الثلاثاء، مع وكيل وزارة الصحة محمد هيثم، ونائب رئيس لجنة العطاءات العامة، ورئيس لجنة العطاءات الفرعية للشراء الخارجي، وأعضاء من لجنة الشراء المحلي، سبل توفير احتياجات قطاع الصحة.

وقال المكتب الإعلامي للسراج في بيان، إن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في طرابلس، تناول كيفية توفير احتياجات قطاع الصحة من بنود الإمداد الطبي بشكل انسيابي، ومعالجة كافة المختنقات لا سيما ما يصاحب انتهاء العام المالي للشركات المصنّعة، والعراقيل المصاحبة لذلك.

ووفق البيان فقد شدد السراج على أهمية الانتهاء من أعمال لجنة العطاءات العامة بأسرع وقت ممكن ليتسنى حل مشاكل الإمداد الطبي، مع الاستفادة من خبرات اللجان السابقة العاملة في ذات المجال وصولا إلى ما يفيد ويخدم الصالح العام.

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