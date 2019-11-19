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العملية السياسية.. بين آمال سلامة والواقع الليبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو التكتل المدني الديمقراطي خالد الترجمان إن إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الأخيرة أمام مجلس الأمن لا علاقة لها بما يحدث على الأرض، في إشارة إلى العملية السياسية التي يرى سلامة أن المجال مفتوح للعودة إليها بعد الاتفاق على إنهاء النزاع.

وأضاف الترجمان في مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS” الثلاثاء، أن سلامة خرج من اجتماع القيادة العامة بدون أي نتيجة لأن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر أخذ على عاتقه تنفيذ مهام حددت دستوريا وتشريعيا وعسكريا كونه يعمل على اجتثاث الإرهاب وإنهاء التشكيلات المسلحة وتحرير كامل التراب الليبي تمهيدا للذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية والخروج بدستور يتوافق عليه كل الليبيين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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