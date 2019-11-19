تخريج دفعة جديدة لمنتسبي الداخلية بالجبل الأخضر

أخبار ليبيا24

أقامت مديرية أمن البيضاء صباح اليوم الثلاثاء حفل تخريج الدفعة الجديدة لمنتسبي وزارة الداخلية على مستوى مديريات أمن الجبل الاخضر.

وأقيمت خلال حفل التخرج عروض المسير للخريجين تحت أنغام الفرقة الموسيقية قرنادة وكذلك عرض للمركبات والآليات العسكرية ، بالإضافة لعروض ، فرقة التدخل ، وفرق حماية الشخصيات.

وتم تكريم العشرة الأوائل على الدفعة والتي وصل عدد افرادها 865 منتسب ، وتكريم القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بالقاسم حفتر ورئيس الأركان العامة وعدد من الشخصيات التي ساهمت في إنجاح التدريب للمنتسبين.

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