شركة الكهرباء تزود محطة جارف بمحولي كهرباء‎

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن وصول محولي كهرباء سعة (20) ميقا ومعدات كهربائية بكافة ملحقاتهما وذلك لتجهيز محطة 66 ك.ف جارف .

وبينت الشركة في بيان لها اليوم أن الكوادر الفنية بدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط سرت بالتعاون مع مكتب الصيانة جارف بانزال المحولين داخل المحطة .

وأكدت الشركة بأن هذه المحطة سيكون لها دور كبير في حل كافة المختنقات بمنطقة جارف وما حولها وستساهم في استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة .

يذكر أن محطة 66 ك.ف جارف تضررت بشكل كامل وتعرضت للحرق مما نتج عنه إتلاف وتهالك كافة المعدات الموجودة بها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا