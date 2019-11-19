شركة الكهرباء تزود محطة جارف بمحولي كهرباء‎

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن وصول محولي كهرباء سعة (20) ميقا ومعدات كهربائية بكافة ملحقاتهما وذلك لتجهيز محطة 66 ك.ف جارف .
وبينت الشركة في بيان لها اليوم أن الكوادر الفنية بدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط سرت بالتعاون مع مكتب الصيانة جارف بانزال المحولين داخل المحطة .
وأكدت الشركة بأن هذه المحطة سيكون لها دور كبير في حل كافة المختنقات بمنطقة جارف وما حولها وستساهم في استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة .
يذكر أن محطة 66 ك.ف جارف تضررت بشكل كامل وتعرضت للحرق مما نتج عنه إتلاف وتهالك كافة المعدات الموجودة بها.
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