استعراض استعدادات العام الدراسي الجديد بصبراتة‎

استعرض مراقب التعليم ببلدية صبراتة على عمر، خلال اجتماعه مع مديري المدارس ورياض الأطفال ومركزي الفئات الخاصة، بحضور رؤساء الوحدات ومدراء الادارات والاقسام بقطاع التعليم ما صدر عن اجتماعات وزارة التعليم مع مراقبي التعليم والإعلان عن انطلاق العام الدراسي بعد تعليق اعتصام المعلمين وكافة العاملين بقطاع التعليم.

واتفق المشاركين في الاجتماع التأكيد على انطلاق العام الدراسي بكافة المدارس وتحسين العملية التعليمية ورفع علاوة الحصة للمعلمين ومنح علاوة لمدير المدرسة ونائب المدير والوظائف الإدارية و آلية تنفيذ العلاوات بشكل مبكر ومع نهاية كل فصل دراسي و استيفاء وتسوية أوضاع المنسبين الجدد قبل نهاية شهر نوفمبر الحالي.

وأكد رئيس وحدة شؤون المخازن على توفر الكتاب المدرسي بإستثناء عنوانين في مرحلة التعليم الأساسي وعدد 16 عنوان في مرحلة التعليم الثانوي وجميعها ستتوفر خلال الأيام القادمة وكذلك توفر الخطاطات والسبورات وسجلات التوقيع والمقاعد الفردية والزوجية.

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