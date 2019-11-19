على خليفة تسريب تسجيل فيديو .. مدير أمن بنغازي يوقف أعضاء وموظف بهيئة الشرطة عن العمل

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر مدير أمن بنغازي قرارًا بإيقاف أعضاء وموظف بهيئة الشرطة عن العمل إلى حين انتهاء الإجراءات الإدارية والتأديبية، وذلك على خلفية تسريب تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمتهمة في قضية جنائية جاري التحقيق فيها.

ونص القرار رقم “985” للعام الجالي على إيقاف كلاً من مقدم مرعية عبد السلام الفرجاني، وملازم أميرة عبد الرحمن المقرحي، و”ن. ض” عليا عبد السلام الزوي، و”م . ض . ا” فاطمة محمد الزوي، و “م . ض . ا” سعيدة رافع الشريف، وعريف انتصار علد الله الزوي، وموظفة الفت يوسف العبيدي.

وشدد القرار على ضرورة العمل به من تاريخ صدوره اليوم الثلاثاء الموافق للتاسع عشر من نوفمبر الجاري وعلى الجهات المختصة تنفيذه والعمل به .

وكانت مديرية أمن بنغازي قررت اليوم حل قسم الشرطة النسائية وإحالة رئيسه وكافة العاملين فيه للتحقيق.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمديرية نقيب أحمد ضوء المسماري إن “إحدى عضوات قسم الشرطة النسائية قامت بتسريب تسجيل لإحدى المتهمات في قضية جاري التحقيق فيها بمعرفة قسم البحث الجنائي بالمديرية”، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون محاولة لمساعدة متهمين للإفلات من العقاب.

المسماري أضاف أن الأمر محل تحقيق جنائي موسع لوقوعه في دائرة تجريم إذاعة تحقيق جنائي سري.

وأشار مدير المكتب الإعلامي إلى أن القضية التي سُربت معلومات عنها واكتشفتها تحريات قسم البحث الجنائي قضية في منتهى الخطورة وشملت وقائع هزت الرأي العام من قتل وحرابة وسرقات مشددة.

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