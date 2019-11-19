شؤون اللاجئين: لم شمل شابين إثنين بذويهما بعد احتجازهما في ليبيا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لم شمل شاب وشقيقته بعد الإفراج عن أحد أبنائها من مركز احتجاز للمهاجرين في ليبيا.

وقالت المفوضية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها جرى لم شمل مراهق وشقيقته في سويسرا بعد أربع سنوات من ترك بعضهما.

وأوضحت المفوضية أنه بفضل جهود مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكالة الامم المتحدة للاجئين، تم الافراج عن مراهق اريتري من مركز احتجاز في ليبيا بعد أشهر من الاحتجاز، ولم الشمل مع شقيقها الأكبر.

وبينت المفوضية أنه جرى أيضا لم شمل مراهق يبلغ من العمر 17 سنة مع عمه بعد 12 عاما مبينة أن المراهق حاول الذهاب لعمه في سويسرا عبر ليبيا عن طريق البحر، ولكن تم اعتراض قاربه وقضى أكثر من عام في مركز الاحتجاز.

وأشارت المفوضية إلى أن موظفيها عملوا مع السلطات الليبية للحصول على الافراج عن المراهقين بحيث يمكنهم البقاء مع اقاربهم.

ولفتت المفوضية إلى أن هناك المئات من اللاجئين ما زالوا محاصرين في ليبيا ويحتاجون لحلول عاجلة.

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