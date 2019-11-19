‎ زليتن .. توزيع أدوات مدرسية على الأسر النازحة

أوضح عبدالسلام عصمان، عضو المجلس البلدى ورئيس لجنة أزمة النازحين ببلدية زليتن في تصريح لبوابة أفريقيا أن لجنة الأزمة بالبلدية قامت بتوزيع الأدوات المدرسية على الأسر النازحة حيث بلغ عدد الحقائب المدرسية حوالى 450 حقيبة بالإضافة الى جانب بقية لوازم الأدوات الدراسية من أقلام وكراسات من الصف الأول الابتدائي الى الصف الثالث الثانوي .

وأشار عصمان إلى أن هذه الحملة تستهدف 1200 طالب بأشراف فريق من مراقبة التعليم يقوم بعملية التوزيع والتسجيل.

خلال الفترتين الصباحية والمسائية بعد إحضار تعريف مدرسي وبطاقة تسجيل النازحين .

ومن جهة أخرى أكد اسماعيل ابريك الناطق الإعلامي بلجنة الازمة أن الأسر التي تم تسجيلها بمنظومة لجنة النازحين بالبلدية بعد توحيدها بلغت 950 أسرة .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا