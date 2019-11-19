طرابلس.. تنظيم ورشة عمل حول دعم حقوق الطفل‎

نظم صندوق التضامن الاجتماعي بطرابلس يوم أمس بقاعة الهيئة العامة ورشة عمل حول دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم حقوق الطفل، تزامناً مع اقتراب اليوم العالمي لحقوق الطفل، بحضور رئيس مفوضية المجتمع المدني بطرابلس المركز ومقرر عام اللجنة العليا لرعاية الطفولة ومدير إدارة التوعية والتثقيف والاعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من رؤساء وأعضاء منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالطفل .

وناقش الحاضرون آلية عمل موحدة لتحقيق مبدأ دعم حقوق الطفل من قبل هذه المنظمات ومؤسسات الدولة ذات الاختصاص ، وشدد الحضور على ضرورة اقامة ورش عمل والنزول للمدارس للدعم النفسي للطفل .

وقد تم سرد التوصيات في نهاية الورشة ومن أهمها تشكيل فريق عمل لتقديم مقترح حول اطلاق الملتقى الأول للمنظمات العاملة في الطفولة واستحداث بيانات المنظمات العاملة في مجال الطفول واعداد دليل لها بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

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