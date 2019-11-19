الدولار والعملات تسجل أدنى مستوى لها في السوق السوداء

سجلت السوق الموازية، مزيدا من ارتفاع سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال ختام التعاملات المسائية. وانخفضت أسعار الدولار إنخفاضها إلى أدنى مستوى لها منذ 3 سنوات لتقترب من مستويات النصف الأول لسنة 2016.
وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم ، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة ونقلا عن سوق المشير في طرابلس:
– الدولار = 3.89 دينار
-الدولار حوالة تركيا/دبي= 3.89.5 دينار
-الدولار بشيك المصدق =3.93 الجمهورية
-الدولار بشك المصدق =4.95 التجارة والتنميه
-اليورو =4.27 دينار
-الباوند =4.97 دينار
-بطاقات 500$ دولار =3.40 دينار
-بطاقات 10الف دولار =3.50 دينار
-100دينار ليبي =71.5 دينار تونسي
-100 دينار تونسي =138دينار ليبي
-100دينار ليبي =401 جنيه مصري
-الذهب المسبوك =136 دينار للجرام
-الذهب الكسر عيار 133=18 دينار للجرام
-الفضة الكسر =1.65 دينار للجرام.
إسمنت الإتحاد زليتن = 24 دينار
إسمنت لبدة الخمس = 22.5 دينار
حديد 6 مصراتة = 270 دينار
حديد 5.5 مصراتة = 235 دينار
حديد 12 مصراتة = 188 دينار
حديد 14 مصراتة = 195 دينار
حديد 12 تشاركية = 180 دينار
بومشي درجة ثالثة = 0.95 دينار
بومشي درجة أولى = 1.55 دينار
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