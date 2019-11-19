الرئاسي: يطالب بتفعيل قرارات مجلس الأمن ضد الجيش الليبي

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، استهداف مواقع تابعة لقوات الوفاق بمدينة مصراتة من قبل سلاح الجو الليبي.

واعتبر المجلس الرئاسي في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، استهداف مواقع بمدينة مصراتة، بمثابة جريمة حرب، مبينا أن المواقع التي ضربت ليلة الأثنين عبارة عن مخازن تابعة لجهاز المراكز الإدارية.

وطالب الرئاسي، البعثة الأممية للدعم في ليبيا بتحمل مسؤولياتها ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ موقف حاسم من الجيش الليبي، وتفعيل قراراته.

وأضاف البيان، أن هذه العمليات تعد بمثابة جرائم حرب، وهي موثقة وتختبر جدية المجتمع المدني في التعاطي معها.

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