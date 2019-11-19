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خارجية المؤقتة تعتزم عقد ورشة ثانية حول تنظيم العمل السياسي والقنصلي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تعتزم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عقد ورشة عمل ثانية لمناقشة مشروع تعديل القانون رقم 2 لعام 2001، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.

وأوضحت الوزارة أن ورشة العمل ستعقد يوم السبت المقبل، في قاعة الاجتماعات بمراقبة اقتصاد بنغازى، داعية كافة العاملين بالوزارة، والمهتمين بالشأن السياسي، للحضور والمشاركة بآرائهم وملاحظاتهم بالخصوص.

وكانت وزارة الخارجية قد عقدت الأسبوع الماضي ورشة العمل الأولى في قاعة البرلمان بمدينة البيضاء، وذلك في إطار استكمال الجهود المبذولة للنهوض بالعمل السياسي والقنصلي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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