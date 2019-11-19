مستنكرًا الهجمات..الرئاسي يصف استهداف سلاح الجو لمواقع في مصراتة بـ”الإرهابي”

أخبار ليبيا24

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إدانته للقصف الجوي الذي وصفه بـ”الإرهابي وبطيران أجنبي” استهدف المخازن الرئيسية لجهاز تطوير المراكز الإدارية في مدينة مصراتة.

وأضاف المجلس الرئاسي في بيان له أن هذا العمل الإرهابي يضاف إلى سلسلة من الاعتداءات الإرهابية على المطارات والمستشفيات والمدارس والمقار الحكومية والممتلكات العامة والخاصة.

وطالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن تتحمل مسؤولياتها في دعوة مجلس الأمن الدولي لتفعيل قراراته واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه ما قال إنها قوات “خليفة حفتر”.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت أمس الإثنين في بيان لها أن القوات الجوية دمرت 19 مدرعة في مدينة مصراتة قادمة من تركيا.

واعتبرت القيادة العامة، أن استخدام السفن والطائرات المدنية في نقل المعدات العسكرية وتخزينها في مرافق مدنية انتهاكا للقانون الدولي والإنساني والأعراف الدولية، وفق نص البيان.

وفي هذا الصدد علق متابعون للأوضاع العسكرية في ليبيا على ادعاء استهداف القوات المسلحة لمصنع في منطقة وادي الربيع والتي تعد منطقة حرب والأغرب ادعاء الرئاسي وجود عمالة أجنبية في المصنع.

وأشار المتابعون إلى أن الرئاسي ذكر أن ماتم قصفه في مصراتة ليلة أمس الإثنين مخازن رئيسية لجهاز تطوير المراكز الإدارية، متسائلين عن أسباب استمرار الانفجارات بعد القصف وانطلاق صواريخ “غراد” منها سقطت على بعض المنازل القريبة.

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