الحكومة المؤقتة تتفقد مشاريعها في بلدية جردس العبيد وما جاورها

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات، رئيس مجلس الوزراء المكلف، عبد الرحمن الأحيرش، والوفد المرافق له أمس، زيارة تفقدية إلى بلدية جردس العبيد، والمناطق المجاورة لها، اطلع خلالها على العديد من المشاريع التي تنفذها الحكومة المؤقتة.

ووفق الحكومة، فقد اطلع الأحيرش على نسبة الإنجاز في مشروع صيانة مركز شرطة مدور الزيتون، والمدرسة المحاذية له، وسير العمل بمركز شرطة تاكنس، وأعمال الصيانة التي يجب أن تجرى له.

‎كما قام نائب رئيس الوزراء والوفد المرافق له بجولة على عدد من المدارس في البلدية، وافتتح عددا آخر من المدارس التي أنجزت أعمال الصيانة الكاملة بها، إضافة إلى تفقد عدد من الآبار المنجزة، والجاري حفرها.

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