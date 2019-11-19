الجيش الوطني يسيطر على مواقع جديدة بطرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، سيطرة وحدات الجيش على عدة مواقع في معسكر اليرموك والخلاطات، ونشرت بصفحتها في “فيسبوك” مقطع فيديو من المنطقتين.

ووفق آخر المعلومات، فإن الجيش الوطني بات يسيطر على مناطق اولاد تليس بالعزيزية، والساعدية الشرقيه، والطويشه، والعمائم، ومطار طرابلس، وأجزاء من منطقة الرملة، بينما تسيطر قوات الوفاق على وسط مدينة العزيزيه، والطريق الرئيسي الرابط الهيره – غريان، والطريق الرئيسي الساعدية والأربع شوارع جامع الثوغار، وكوبري الزهراء وكوبري السواني.

وقبل يومين، شن الجيش الوطني هجوما على عدة محاور في طرابلس تمكن من خلاله من تدمير الخطوط الدفاعية لقوات حكومة الوفاق في عدة نقاط بمحور السبيعة.

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