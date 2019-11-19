توافق مصري ألماني بشأن الأزمة الليبية

تناولت مباحثات أجراها الرئيس المصري بمقر إقامته في برلين، مع وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كارينباور، اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات على صعيد الأزمة الليبية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن وجهات النظر المصرية والألمانية توافقت بخصوص الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وتماسك مؤسساتها الوطنية، واستعادة الأمن والاستقرار فيها.

من جهتها أكدت كارينباور أهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين مصر وألمانيا، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشيدة بالجهود المصرية في هذا المجال.

يشار إلى أن السيسي حضر اليوم افتتاح أعمال القمة غير الرسمية للاستثمار في أفريقيا، والتي ركزت على دور الاستثمارات الألمانية المباشرة في القارة الأفريقية وآفاق تعزيزها.

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