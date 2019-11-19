بكين تطالب الوفاق بأدلة على استعمال “مُسيّراتها” بالحرب

طالب وكيل الشؤون السياسية لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق لطفي المغربي، الحكومة الصينية باتخاذ موقف من استخدام الجيش الوطني طائرات مسيرة صينية الصنع في عملياته العسكرية بضواحي طرابلس.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المغربي مع مساعد وزير الخارجية الصيني تشن شياو دونغ بالعاصمة الصينية بكين، في إطار التشاور السياسي الذي تجريه البلدان، وفق بيان لـ”خارجية الوفاق”.

وذكر البيان، أن مساعد وزير الخارجية أكد رفض بلاده استعمال الأسلحة الصينية ضد المدنيين والأهداف المدنية، طالبا تزويدهم بالأدلة المتوفرة لدى الجانب الليبي على استخدام تلك الطائرات حتى يتسنى لهم اتخاذ ما يلزم بالخصوص.

ودعا المسؤول الليبي الصين من عضويتها في مجلس الأمن، للعمل على وقف الحرب في طرابلس وإعادة قوات الجيش الوطني لمواقعه قبل 4 أبريل.

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