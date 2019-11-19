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عسكريو الجنوب بقيادة الفريق كنة يعلنون جاهزيتهم تحت إمرة «الوفاق»

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أصدر قادة كتائب وتشكيلات بمنطقة سبها العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني بقيادة الفريق علي كنه، اليوم الثلاثاء، بيانا أكدوا فيه جاهزيتهم للتصدي لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن المنطقة، وقدرتهم على تأمين وحماية الجنوب والأماكن الحيوية بالمنطقة.

وجرى تلاوة البيان بحضور الفريق علي كنه وعدد من الضباط التابعين لحكومة الوفاق الوطني وقادة كتائب مشاة وسرايا استطلاع وحرس الحدود التابعين لمنطقة سبها العسكرية إلى جانب حرس المنشآت النفطية والفرق الأهلية والقوة المساندة.

وجاء في البيان: «نحذر كل من تسول له نفسه زعزعة أمن المنطقة الجنوبية ونؤكد أننا قادرون على تأمين وحماية الجنوب وجميع الأماكن الحيوية. ونحن على جاهزية تامة لتنفيد أوامر آمر المنطقة العسكرية سبها التابعة لحكومة الوفاق الوطني».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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