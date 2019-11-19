النائب امغيب: حكومة السراج أيقنت قرب زوالها وتسعى لسرقة أموال الشعب

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصف عضو مجلس النواب بطبرق، سعيد امغيب، ما ينتوي فعله المصرف المركزي، برئاسة الصديق الكبير، من بيع احتياطي الذهب، بـ”الجريمة”.

امغيب قال، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن جماعة الإخوان المسيطرة على حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، برئاسة فائز السراج في طرابلس أيقنت قرب زوالها من المشهد السياسي الليبي، وهو ما يجعلهم يسعون إلى سرقة أموال الشعب ومقدرات البلاد.

وأضاف: “تنظيم الإخوان المسلمين المسيطر على حكومة فايز السراج في طرابلس بعد أن خسر المعركة وأيقن بزواله من المشهد السياسي الليبي، يسعى الآن لسرقة ما تبقى من أموال الشعب ومقدرات البلاد”.

ووصف عضو مجلس النواب مدينة مصراتة بـ”التائهة”، وأرجع ذلك إلى أنها حاربت كل المدن الليبية وجعلت لها في كل بيت ثأر، حتى حصلت بكل جدارة على لقب المدينة المكروهة في نظر كل الشعب الليبي، حسب قوله.

واتهم امغيب، حكومة الوفاق وجماعة الإخوان والمليشيات بأنهم دفعوا الشباب إلى الموت في غير الحق لأنهم في صفوف أعداء الوطن، معلقا بقوله: “المدينة التائهة مصراتة بعد أن حاربت كل المدن الليبية تقريباً وجعلت لها في كل بيت ثار وفي كل شارع متربص وفي كل حي عدو حتى تحصلت بكل جدارة على لقب المدينة المكروهة في نظر كل الشعب الليبي ها هي اليوم تنتحر بعد أن قذفت بفلذات كبدها إلى حروب باطلة حروب الدفاع عن تنظيم الإخوان المسلمين، وقادة المليشيات وحكومة فايز السراج، ليموتوا على غير الحق في صفوف أعداء الوطن”.

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