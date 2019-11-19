طقس ليبيا الاربعاء والخميس.. توقعات بحالة عدم استقرار جديدة على هذه المناطق

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليومي الاربعاء والخميس أن تشهد الاجواء يوم الاربعاء استقرارا بالاجواء على معظم المناطق، مع حرارة حول معدلاتها إلى اعلى بقليل.

وبحسب التقرير فإن الاجواء تكون دافئة بالمناطق الشرقية والخليج وكذلك مناطق الجنوب، مع درجات حرارة تتراوح مابين 22-28 درجة ولاتتجاوز 20 بالجبل الاخضر، وتصل 34 باقصى الجنوب الشرقي.

فيما تكون درجات الحرارة بالمناطق الغربية اقل، وتتراوح مابين 18-22 درجة وتسجل 17 بالمدن الجبلية ، وتسجل انخفاض ملحوظ ليلا بغدامس والحمادة والمرتفعات الجبلية لتصل 4-6 درجات.

حالة عدم استقرار

وبحسب التقرير فإن طقس يوم الخميس من المتوقع أن يشهد عبور حالة من عدم الاستقرار وتكاثر للسحب الطبقية والركامية على مناطق الجنوب الغربي بداية من غات ثم اوباري وسبها وتصعد للجفرة ولاحقا لمناطق الخليج والشمال الشرقي ( اجدابيا سهل بنغازي والجبل الاخضر ).

واشار التقرير إلى أن حالة عدم الاستقرار قد تشمل بعض المناطق من الشمال الغربي.

وبحسب التقرير فإنه من المتوقع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة وتكون عشوائية التوزيع وبمناطق متفرقة، كما ان الكميات لاتتجاوز 10 ملم على الاكثر، وتعتبر تقلبات محدودة التاثير وسريعة الحركة نحو الشمال.

والله اعلم

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