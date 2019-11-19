“يونيسف” تقدّم مساعدات لنازحين في طرابلس

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، اليوم الثلاثاء عن تقديم مساعدات إنسانية للنازحين في العاصمة طرابلس.

وقالت “يونيسف”في تدوينة لها بموقع “فيسبوك”، إن تقديم هذه المساعدات جاء بالتشارك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الهجرة الدولية في ليبيا.

وأضافت أن هذه المساعدات الإنسانية شملت 202 من الأسر النازحة في طرابلس، موضحة أن المساعدات تمثلت في “مجموعة مواد نظافة” ومواد أخرى تساعد الأطفال والأسر على البقاء بصحة جيدة.

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