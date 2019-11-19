دعوة لتعزيز جهود حفظ الأمن في رقدالين وزلطن

قام مدير أمن السهل الغربي العميد خالد اللحياني، بجولة تفقدية لقسم النجدة بالمديرية صباح الثلاثاء، للوقوف على وضع الترتيبات والدوريات والتمركزات الأمنية داخل رقدالين وزلطن.

وشدد اللحياني على ضرورة الاهتمام بالضبط والربط، والتقيد بالزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة، ومعاملة المواطن بالصورة المثلى، وحث مدير الأمن أعضاء ومنتسبي المديرية على التواصل والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية بالمنطقة للحفاظ على الأمن داخلها.

بدورهم أكد مديرو الأمن أن جميع المراكز والأقسام والوحدات بالمديرية تشتغل في إطار عمل موحد من أجل هدف واحد وهو حفظ الأمن والاستقرار داخل البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية