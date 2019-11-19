الرئاسي: “طيران أجنبي” قصف طرابلس ومصراتة

عبّر المجلس الرئاسي، عن إدانته للقصف الجوي الذي استهدف مواقع في طرابلس ومصراتة، مشيرا إلى أن الغارات نفذها “طيران أجنبي”.

واعتبر “الرئاسي” في بيان أصدره الثلاثاء، أن استهداف “المخازن الرئيسية لجهاز تطوير المراكز الإدارية بمدينة مصراتة عمل إرهابي”، نفذته قوات الجيش الوطني.

وقال إن هذا القصف “يضاف إلى سلسلة من الاعتداءات الإرهابية على المطارات والمستشفيات والمدارس والمقار الحكومية والممتلكات العامة والخاصة والتي كان آخرها القصف الجوي لمصنع المواد الغذائية بمنطقة وادي الربيع أمس الاثنين في العاصمة طرابلس والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى من المواطنين الليبيين والمقيمين العرب والأجانب”.

وطالب المجلس الرئاسي، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن تتحمل مسؤولياتها في دعوة مجلس الأمن الدولي لتفعيل قراراته واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه الجيش الوطني.

وأكد المجلس الرئاسي في بيانه أن جميع الجرائم التي ارتكبت تنتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وجميعها موثق، وتعد اختبارا في جدية المجتمع الدولي ومصداقية ما يصدر عنه من قرارات وقوانين.

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