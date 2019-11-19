تخريج تاريخي لأعضاء شرطة في البيضاء

خرجت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة الثلاثاء، 865 عضوا جديدا بهيئة الشرطة تابعين لمديرية أمن البيضاء وعدد من فروع الإدارات العامة بالوزارة في منطقة الجبل الأخضر.

وقال مدير إدارة التدريب بوزارة الداخلية العقيد خميس الوزان إن هذه الدفعة هي الأكبر في تاريخ مدينة البيضاء، بحسب بيان لـ”داخلية الوفاق” التي خرّج وزيرها المستشار إبراهيم بوشناف الأعضاء الجدد بحفل حضره عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وضم الخريجون 525 عضوا بهيئة الشرطة لصالح مديرية أمن البيضاء، و100 عضو لصالح فرع الإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية بالجبل الأخضر، فيما تم توزيع 240 عضوا جديدا بهيئة الشرطة على فروع الإدارات العامة للدوريات الصحراوية، ومباحث الجوازات، والدعم المركزي بالجبل الأخضر.

وشهد الحفل عروض كراديس الطلبة الخريجين وتدريباتهم على اللياقة البدنية وفنون الدفاع عن النفس وحماية الشخصيات إضافة إلى التعامل مع الألغام والأجسام المفخخة، كما شهد الحفل عرضا رمزيا لآليات هيئة الشرطة أمام الضيوف وأولياء أمور الطلبة.

وأكد بوشناف أن هذا التخريج يأتي في إطار خطة وزارة الداخلية الاستراتيجية 2018 – 2020 ميلادي، مشددا على أن ذلك يأتي في إطار التدريب والتطوير المستمر للوزارة حتى يتسنى لها المحافظة على استتباب الأمن ومكافحة الجريمة.

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