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مساع لتحسين الكهرباء بمنطقة جارف غرب سرت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن وصول محولي كهرباء إلى محطة 66 كيلوفولت بمنطقة جارف غرب مدينة سرت.

وقامت الفرق الفنية بدائرة الصيانة لشبكات الجهد المتوسط سرت بالتعاون مع مكتب الصيانة جارف بإنزال محولين جديدين داخل المحطة، بحسب بيان نشرته الشركة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

ونوه البيان إلى أهمية دور ومساهمة منطقة جارف في استقرار الشبكة الكهربائية وحل جميع مشكلاتها لأن المحطة كانت تعرضت للحرق ما أسفر عن إتلاف وتهالك كافة المعدات الموجودة فيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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