لشبهات فساد..حل الشرطة النسائية ببنغازي وإحالة رئيسه والعاملين فيه للتحقيق

أصدر مدير أمن بنغازي عادل عبد العزيز عمر، قراراً يقضي بحل قسم الشرطة النسائية ، وتوزيع جميع أعضائه بكامل القوة العمومية على جميع الأقسام والمراكز والوحدات بالمديرية.

ويعزى القرار إلى قيام إحدى عضوات قسم الشرطة النسائية بتسريب تسجيل لإحدى المتهمات في قضية جار التحقيق فيها بمعرفة قسم البحث الجنائي بالمديرية، فيما قد يكون محاولة لمساعدة متهمين للإفلات من العقاب، والأمر محل تحقيق جنائي موسع لوقوعه في دائرة تجريم إذاعة تحقيق جنائي سري، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي.

وتابع البيان: “حيث أن القضية التي سربت معلومات عنها واكتشفتها تحريات قسم البحث الجنائي قضية في منتهى الخطورة، وشملت وقائع هزت الرأي العام من قتل وحرابة وسرقات مشددة، فإن مديرية الأمن قد اتخذت قرارا بحل قسم الشرطة النسائية وإحالة رئيسه وكافة العاملين فيه للتحقيق، ووقف بعضهم عن العمل لحين انتهاء الإجراءات الإدارية والتأديبية.

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