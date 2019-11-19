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هون تحيي الذكرى الـ91 لجريمة الإيطاليين بالمدينة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بتنظيم من جمعية “ذاكرة المدينة”، أحيا أهالي مدينة هون بميدان الشهداء، الذكرى الـ91 لاستشهاد 19 رجلا من مواطني بلدة هون القديمة، على يد المستعمر الإيطالي.

ففي تاريخ 18 نوفمبر من العام 1928، نفذ الاستعمار الإيطالي جزافا حكم الإعدام بالرجال الـ19، تفشيا وكردة فعل عنيفة نظرا للدور المحوري الذي لعبته المدينة وسكانها في معركة قارة عافية الشهيرة في نهاية شهر أكتوبر من العام ذاته.

صدحت الشاعرة فاطمة عثمان الهوني بصوتها مصهللة ومزغردة بقصيدتها الشمشونية اليتيمة التي يقول مطلعها “خرابين يا وطن ما فيك والي * وذيلك جوالي * ولخرين في المشنقة والقتالي”، التي لم تقل قبلها ولا بعدها في دلالة على شدة الواقعة والتأثير الكبيرين للحدث الجلل، وهي ومن أقوى وأبلغ القصائد الليبية الوطنية في التاريخ الليبي المعاصر وبالذات عن تلك الحقبة السوداء والمريرة.

وسيبقى هذا التاريخ رمزا للبطولة والفداء والمقاومة الليبية الأصيلة وفخرا لكل الأجيال في مدينة هون وكل المدن الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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