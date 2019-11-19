ضبط زعيم تشكيل عصابي محترف في سرقة السيارات بتقنية حديثة ببغازي

تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي من ضبط زعيم عصابة تخصصت في سرقة السيارات الحديثة من بنغازي وبيعها في المنطقة الغربية، مستعينا بأجهزة وتقنيات حديثة.

الإدارة أشارت خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك” إلى أن زعيم العصابة سبق ضبطه عام 2008 في قضايا سرقة سيارات، مضيفة أن القضية الحالية من أكبر القضايا تم التعامل معها بعد أن سجلت ضد مجهول قضاياسرقات سيارات من مدينة طرابلس وبيعها في ضواحي المدينة وكذلك شراء السيارات المسروقة من مدينة بنغازي وبيعها في المنطقة الغربية وجميعها سيارات حديثة، وأنه اعترف على السيارات المسروقة التي قام بشرائها من بنغازي وبيعها في منطقة الغربية والعكس، بحسب المنشور

وأكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي، أن الجاني قام بتطوير هذا العمل بعد شراء آلة متطورة خاصة بطبع المفاتيح السيارات (مشفر وعادي) من مدينة دبي عن طريق مكتب شحن بمنطقة السلماني بمدينة بنغازي بمبلغ 70 ألف دينار ليبي، موضحة أنها آلة حديثة يتم ربطها بالهاتف وتصوير الكود المدون على زجاج السيارة الأمامي، فتقوم بطبع المفتاح تلقائيا في دقائق.

وتابعت الإدارة: “إن التحقيقات في القضية استمرت لمدة 4 أشهر تقريبا كونه يوجد فيها أطراف من خارج مدينة بنغازي في مدينة طرابلس و بني وليد وغيرها”

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