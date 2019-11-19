بريطانيا: نعمل مع الأمم المتحدة لإشراك المرأة الليبية في العملية السياسية ومكافحة الإرهاب

أكدت السفارة البريطانية في ليبيا حرصها بشكل متواصل على إيصال رسائل أهمية دعم المرأة في ⁧‫ليبيا‬⁩.

وقالت السفارة البريطانية في ليبيا، خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”: “نعمل على تشجيع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على إشراك النساء في العملية السياسية، بدور ⁧‫بريطانيا‬⁩ حاملة القلم في مجلس الأمن بشأن ليبيا ، نواصل حثنا على المشاركة الكاملة والفعالة والهادفة للمرأة”

وأضافت بريطانيا خلال منشور سفارتها: ” في أعمال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان، قمنا بإدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف في الصراع، نحن نعمل مع المنسق الليبي لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، والتي سوف تشمل النظر في دور المرأة في مكافحة الإرهاب”

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا