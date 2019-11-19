البيضاء .. عمال النظافة ينهون الاعتصام

متابعة|218

أعلن المجلس البلدي البيضاء في وقت متأخر من مساء الثلاثاء –على صفحته الرسمية – عن إنهاء اعتصام عمال شركة الخدمات العامة وسيبدأ العمل من الليلة في نقل القمامة بالتعاون بين الشركات الخاصه التي تعاقد معها المجلس البلدي البيضاء وشحات والساحل كل حسب حدوده الإدارية

يُذكر أن عمال شركة خدمات الجبل الأخضر للنظافة ، دخلوا في اضراب شامل الأسبوع الماضي من خلال بيان أصدروه بعد وقفة احتجاجية من أجل نيل حقوقهم المالية حيث لم يستلموا مرتباتهم على مدار 10 أشهر.

يُشار إلى أن شركة خدمات الجبل الأخضر للنظافة تغطي بأعمالها 4 بلديات هي البيضاء وشحات والساحل و وردامة، ولم يوضح المجلس البلدي في إعلانه عن نهاية الاعتصام ما إذا تمت تسوية الأوضاع المالية للعمال والموظفين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية