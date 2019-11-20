بادي: داعمي الكرامة وحفتر أوباش

قال آمر لواء الصمود مصراته التابع لحكومة الوفاق صلاح بادي، إن قوات حكومة الوفاق هم من يدافعون عن العاصمة والوطن والثورة منذ فبراير 2011، بينما يجلس غيرهم في بنغازي في المقاهي والفنادق، وفق قوله.

بادي المدرج على قوائم عقوبات مجلس الأمن الدولي ظهر في مقطع مصور، أضاف، موجها حديثه لعناصر قوات الوفاق، ، “أنتم من يجب أن يحكم البلاد بدلاً من المنتفعين والمنافقين الذين نراهم اليوم، ومن ينهبون ويسرقون خزينة الدولة، فهؤلاء لن يبنوا الوطن”.

وطالبهم بادي بالاستمرار فيما أسماه “الدفاع عن طرابلس”، ووصف داعمي الجيش الليبي بـ “الأوباش” قائلا: “الذين يدعمون الكرامة وهذا المجرم لا يستطيعوا أن يتنفسوا الحرية ودائمًا يبحثون عن صنم يعبدوه وسيد يبجلوه”

وتابع: “هناك من يفتحون الطريق لهذا المجرم – في إشارة لحفتر- ويوسعون له الطريق ليوصلوه إلى طرابلس، أيام فبراير كان لا يستطيع أن يتحرك في دائرة قطرها كيلو متر، لكنه الآن يتلقى الدعم الخارجي”.

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