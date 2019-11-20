مصراتة.. مسؤول أمني ينفي استهداف الغارات لمواقع مدنية

نفى العميد محمد قنيدي آمر الإستخبارات العسكرية -التابعة لتشكيلات الوفاق في مصراتة-، صحة ماجاء في بيانات الرئاسي وبعض القنوات الاعلامية وحسابات التواصل الاجتماعي المحسوبة على “الوفاق” والتي ذكرت أن المواقع المستهدفة بضربات سلاح الجو الليبي على نقاط في مصراتة هي مواقع مدنية.

وأكد قنيدي عبر ظهور له على قناة التناصح التابعة لدار الافتاء بطرابلس أن المواقع عسكرية وهي عبارة عن مخازن لأسلحة وذخائر تم الاستحواذ عليها في معارك ثورة فبراير سنة 2011 وأنها مخازن مغلقة منذ 7 سنوات على حد وصفه.

وتحدث قنيدي على ما خلفته الغارات الجوية التي نفذها سلاح الجو التابع للجيش الوطني، مؤكداً أن عدة مخازن دُمِرت ، موضحاً أن الإصابات بين المدنيين “بسيطة جداً” وكل المصابين غادرو المستشفى بعد ساعة أو ساعتين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية