احتفالية “المطرد” باليوم العالمي لمرضى السكري

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نظم مستشفى المطرد العام احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السكري بصالة الاجتماعات، بالتعاون مع القافلة الطبية بوزارة الصحة بحكومة الوفاق وحضر الحفل لفيف من الأطباء وعدد من كبار السن المصابين بمرض السكري .

واشتملت الاحتفالية على ورشة عمل ويوم علمي كامل عن مرض السكري، كما أُلقيت محاضرات عدة تعريفية وعلمية عن المرض.

وشهد الحفل قيام القافلة الطبية بعدة كشوفات طبية للمرضى وقياس السكري وضغط الدم، علاوةً على تسليم عدد من الأجهزة الحديثة للمرضى لقياس داء السكري بالمنازل .

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