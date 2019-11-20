مدرسة المكفوفين بـ الجميل ترى النور من جديد

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قام وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق “عادل جمعة” على هامش الاجتماع العادي الثاني للوزارة -مع مراقبي التعليم لبلديات الساحل الغربي والجبل- بإعادة افتتاح مدرسة الإرادة للمكفوفيين في مدينة الجميل .

يشار إلى أن مدرسة الإرادة من المداراس المهمة والعريقة على مستوى الجميل ونطاقها وتخدم رقعة جغرافية من راس اجدير إلى صبراته وكانت قديماً عبارة عن فصول في غرفة للكهرباء تفتقر لأبسط المرافق.

وأثار افتتاح المقر الجديد للمدرسة فرحة بين المكفوفين وأولياء أمورهم وذويهم .. فأثنوا على المجهودات والتطور والمبنى المتكامل الذي تم بفضل وقفة جادة من مراقب تعليم الجميل الذي قدم كل الدعم ليرى المبنى الجديد النور.

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