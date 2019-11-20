رقدالين.. دورات مجانية مؤهلة لسوق العمل

تقرير|218

نظمت مؤسسة “الكفاءة” في مدينة رقدالين دورات مجانية لتأهيل الفتيات والشباب على دخول سوق العمل الحرّ، وانخرط في الدورات العديد من شبان وفتيات المدينة.

وقال منسق برامج مؤسسة كفاءة للتطوير والتأهيل لـ 218 إن تعليم الآخرين على مساعدة أنفسهم، هي من مهام المجتمعات التي تبحث عن تطوير نفسها، وهذا ما تحاول العمل بهِ مؤسسة كفاءة التابعة لمنظمات الأمم المتحدة في ليبيا، عبر إطلاقها دورات مجانية لتعليم الطبخ والحلاقة في رقدالين.

وأوضحت عضوة المجلس البلدي رقدالين سميرة مصباح أنه بعد الإعلان عن الدورة، لاقت إقبالا جيداً لكونها تسعى لتأهيل وتعليم الشباب والفتيات، ومساعدتهم على بناء مشاريعهم وحياتهم وتطوير أوضاعهم المادية إلى الأفضل.

. . . ولأن شريحة الشباب تعد الركيزة المهمة لأي مجتمع يبحث عن نهضته، تعمل المؤسسات في ليبيا، عبر برامجها وأفكارها، لسدّ فراغ الجهات الرسمية، وترك بصمة لجهودها، كما تسعى وتعمل مؤسسة الكفاءة للتطوير والتأهيل.

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