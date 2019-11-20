“الطفل القيادي”..ورشة عمل في صبراتة – (صور)

تقرير|218

شهدت قاعة بيوت الشباب في مدينة صبراتة إقامة ورشة عمل للطفل القيادي، بمشاركة عدد كبير من الأطفال من سن 9 – 13 سنة، برعاية وإشراف منظمة مهارة للتدريب وتنمية القدرات البشرية بصبراتة.

أُقيمت الورشة تحت شعار “معاً لبناء اقتصادية ومجتمعية مستدامة من أجل غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً”، بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، والذي ينتظم في ليبيا في الفترة من 18 إلى 24 من شهر نوفمبر الجاري.

شارك في فعاليات الدورة منتسبو العمل التطوعي بالمدينة ومنهم الكشاف والهلال الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني، كما قام الأطفال بمزاولة بعض الألعاب التنشيطية بملعب كرة السلة ببيوت الشباب بالمدينة .

هدفت الدورة إلى تثقيف الأطفال وتأهيلهم، عبر كيفية معرفة القوانين والدستور وكيفية إعداد تقارير بسيطة للأطفال، إضافة إلى عرض مرئي لأمنياتهم المستقبلية في أن يكونوا أطباء أو مهندسين أو مخترعين أو غيرها من المهن المتعددة.

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