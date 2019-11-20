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تحوير مرافق “معيتيقة” وصيانتها – (صور)

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت إدارة مطار معيتيقة الدولي -على صفحتها الرسمية- أن الأعمال لاتزال جارية لصيانة مرافق المطار وتحويرها وفق ما خُطط له المهندسون والمشرفون على مشروع العمل.

وجاء في الخبر أن وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، يتابع هذه الأعمال بشكل مستمر وأصدر تعليماته بأن يكون موعد إنتهاء الصيانة يوم الاحد الموافق للخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن السلطات في طرابلس سبق وأن حولت الرحلات إلى مطار مصراتة وأغلقت “معيتيقة” بعد الغارات المتكررة على القسم العسكري الواقع في محيط المطار، أثناء الاشتباكات التي تشهدها العاصمة بين الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق  .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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