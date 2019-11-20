“المؤقتة” تتابع عودة المهجرين الليبيين بمصر

التقى وزير الخارجيه والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج ووزيرة الشؤون الاجتماعية فتحية حامد أمس الثلاثاء في القاهرة، مع اللجنة المكلفة ببرنامج العودة الطوعية للمهجرين الليبيين، للأطمئنان على سير العمل والتعرف على النتائج التي أنجزت من خلال العمل اليومي للجنة.

وقدمت اللجنة –بحسب ما ورد على صفحة الحكومة- بعض الحالات الجاهزه للعودة، مؤكدة جاهزية الإجراءات أمام الجميع،فيما أشاد الوزيران بجهود عمل اللجنة ودعمها لتصل لتحقيق النتائج المرجوة، لافتين إلى أن الهدف وطني وأخلاقي وإنساني لرأب الصدع والعمل على المصالحة الوطنية الشاملة.

كما عقد وزير الخارجية اجتماعاً موسعاً مع “علي الأحول”، رئيس مجلس إدارة جمعية الأخوّة الليبية الإجتماعية للمهجرين في مصر ، وصالح الكزّة” الأمين العام للجمعية، بحضور أعضاء لجنة الخارجية بالقاهرة، لتسليط الضوء على المشاكل التي تواجه المهجرين.

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