اخبار ليبيا الان

مسؤول أمني ينفي استهداف الغارات لمواقع مدنية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

كشف العميد محمد قنيدي آمر الاستخبارات العسكرية -التابعة لتشكيلات الوفاق في مصراتة-، أن المواقع المستهدفة بضربات سلاح الجو الليبي على نقاط في مصراتة ليست مواقع مدنية.

وأكد قنيدي عبر ظهور له على قناة التناصح -التابعة لدار الإفتاء بطرابلس- أن المواقع عسكرية وهي عبارة عن مخازن لأسلحة وذخائر تم الاستحواذ عليها في معارك ثورة فبراير سنة 2011 وأنها مخازن مغلقة منذ 7 سنوات على حد وصفه.

وتحدث قنيدي على ما خلفته الغارات الجوية التي نفذها سلاح الجو التابع لعملية  الكرامة  مؤكداً أن عدة مخازن دُمِرت ، موضحاً أن الإصابات بين المدنيين “بسيطة جداً” وكل المصابين غادروا المستشفى بعد ساعة أو ساعتين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية

عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك