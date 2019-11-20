مسؤول أمني ينفي استهداف الغارات لمواقع مدنية

كشف العميد محمد قنيدي آمر الاستخبارات العسكرية -التابعة لتشكيلات الوفاق في مصراتة-، أن المواقع المستهدفة بضربات سلاح الجو الليبي على نقاط في مصراتة ليست مواقع مدنية.

وأكد قنيدي عبر ظهور له على قناة التناصح -التابعة لدار الإفتاء بطرابلس- أن المواقع عسكرية وهي عبارة عن مخازن لأسلحة وذخائر تم الاستحواذ عليها في معارك ثورة فبراير سنة 2011 وأنها مخازن مغلقة منذ 7 سنوات على حد وصفه.

وتحدث قنيدي على ما خلفته الغارات الجوية التي نفذها سلاح الجو التابع لعملية الكرامة مؤكداً أن عدة مخازن دُمِرت ، موضحاً أن الإصابات بين المدنيين “بسيطة جداً” وكل المصابين غادروا المستشفى بعد ساعة أو ساعتين.

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