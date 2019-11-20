 صلاح بادي لـ”مسلحي الوفاق”: أنتم من يجب أن يحكم البلاد

وجه آمر لواء الصمود صلاح بادي، رسالة إلى مسلحي حكومة الوفاق ، مؤكدًا أنهم هم من يدافعون عن العاصمة والوطن والثورة منذ 2011م، مشيرًا إلى أن غيرهم يجلسون في بنغازي في المقاهي والفنادق.

وقال بادي لمقاتلي الوفاق، في مقطع مرئي نشره مقربون منه في وقت مبكر من الليلة الماضية:“أنتم من يجب أن يحكم البلاد بدلاً من المنتفعين والمنافقين الذين نراهم اليوم، ومن ينهبون ويسرقون خزينة الدولة، فهؤلاء لن يبنوا الوطن”.

وأضاف: “هناك من يفتحون الطريق لهذا المجرم ويوسعون له الطريق ليوصلوه إلى طرابلس، وهذا المجرم في أيام الثورة كان لا يستطيع أن يتحرك في دائرة قطرها كيلو متر، لكنه الآن يتلقى الدعم الخارجي”.

وحث بادي مقاتلي الوفاق للدفاع عن طرابلس، قائلاً: “من لا يبغي صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، أما الأوباش الذين يدعمون الكرامة وهذا المجرم لا يستطيعون أن يتنفسوا الحرية ودائمًا يبحثون عن صنم يعبدوه وسيد يبجلوه”.

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