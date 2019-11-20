إعادة تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي بمستشفى عافية‎

أجريت بمستشفى العافية بهون عملية تشغيل تجريبية لجهاز الرنين المغناطيسي في تصوير مريضين نزيلين بالمستشفى في أعقاب إعادة تشغيله بعد توقفه منذ العام ٢٠١٤.

حضر عملية استلام وتشغيل الجهاز بشكل كامل مديري مستشفى العافية وسوكنة القروي حيث تم الاستلام من الشركة المنفذة وذلك لبدء استقبال المرضى المحتاجين للكشف بالرنين المغناطيسي.

وقالت مصادر مستشفى عافية لمراسل “بوابة أفريقيا الإخبارية” بالجفرة إن إعادة تشغيل هذا الجهاز المهم يعفي الكثير ممن يعانون من المرضى عناء السفر إلى مناطق بعيدة عن الجفرة وتحديدا سبها ومصراتة وأحيانا اخرى لطرابلس وببنغازي التي تبعد مئات الكيلو مترات.

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